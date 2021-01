I fatti vostri, Giancarlo Magalli annuncia agli italiani una novità

A I fatti vostri, in onda su Rai2, Giancarlo Magalli e Samanta Togni parlano delle nuove regole della televisione, arrivano importanti novità

Non mancheranno novità importanti per gli italiani, questa volta si tratta della televisione riguardo alla quale ci saranno dei cambiamenti a partire da settembre. Lo ha annunciato Samanta Togni a I fatti vostri, programma storico condotto da Giancarlo Magalli. Il pubblico che segue l’edizione sarà pronto alla trasformazione che avverrà in questo 2021. Non ci si ferma mai.

I fatti vostri, quale sarà la novità?

Novità in arrivo per gli italiani che dovranno rimanere informati riguardo ai cambiamenti della televisione. Per il momento Samanta Togni a I fatti vostri lancia una campagna di informazione che afferma: “La televisione sta cambiando in tutta Europa. In Italia a partire da settembre 2021 progressivamente – viene spiegato – i programmi televisivi saranno trasmessi solo in alta definizione”. Inoltre da giugno 2022 ci sarà un altro cambiamento: si potrà vedere la tv solo nel nuovo standard DVB-T2.

Cosa devono controllare gli italiani

Gli italiani dovranno controllare che il televisore o il decoder rispettino il nuovo standard. Come capirlo? Basterà sintonizzarsi sui canali 100 o 200 dove se comparirà un cartello specifico significa che quella tv è adatta a ricevere i programmi del nuovo formato. Il governo ha previsto un bonus di 50 euro per l’acquisto di tv e decoder che rispettano il nuovo standard.

Bisognerà controllare quotidianamente le novità riguardo all’argomento, visto che il cambiamento è dietro l’angolo. Finita la campagna di informazione, la conduttrice Samanta consiglia di seguire la trasmissione visto che parlano di questo tema molto spesso.