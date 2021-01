I fatti vostri, Giancarlo Magalli alla collega: “Questa non si tiene”

E’ in onda I fatti vostri su Rai2 e in una parte della trasmissione Giancarlo Magalli si rivolge alla sua collega in modo non carino

Giancarlo Magalli e Samanta Togni sono ormai una coppia assodata e il pubblico italiano li adora. Conducono insieme I fatti vostri, la trasmissione storica d’intrattenimento, musica e giochi. Un programma dedicato alla famiglie grazie al quale possono seguire anche i fatti di cronaca e attualità. Una sezione è dedicata anche all’oroscopo insieme a Paolo Fox e proprio in quel momento della trasmissione a Magalli è uscita una frase di troppo verso la sua collega.

Giancarlo Magalli e lo scherzo alla collega

Tra la Togni e Magalli c’è molta intesa e molti sperano di poterli vedere anche in altre avventure televisive, visto che l’esperimento della Rai è riuscito. Intanto però ci accontentiamo di seguirli alla conduzione del programma I fatti vostri, dove tra una battuta e un’altra si fanno amare dal pubblico italiano ogni mattina. Proprio durante la puntata di oggi 11 gennaio, nella parte dedicata all’oroscopo insieme a Paolo Fox, Magalli si è lasciato andare ed ha fatto una battuta alla sua collega: “Questa non si tiene”, ha detto facendo riferimento allo sguardo perplesso della Togni durante la classifica dell’astrologo. Infatti da quanto afferma lo storico conduttore, ogni mattina la sua collega ha ansia di scoprire la posizione del suo segno che è il Toro.

Nonostante il passare degli anni, I fatti vostri rimane un programma attuale e sempre sul pezzo. La Rai continua a fare centro con la conduzione e tutte le sfumature della trasmissione.