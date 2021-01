Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 gennaio: il ritorno di Ravasi?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 gennaio: mentre Gabriella riflette sui propri sentimenti per Salvatore, Adelaide scopre un’inquietante verità.

La lettera di Salvatore ha portato scompiglio nella vita di Gabriella. La bella stilista, così convinta di sposare Cosimo da invitare addirittura Salvatore al matrimonio, si sente ora incredibilmente sopraffatta dai sentimenti che un tempo ha provato per l’ex fidanzato. Sarebbe potuta andare diversamente se avesse ricevuto la lettera al momento giusto? Potrebbe andare diversamente adesso che da che Salvatore la ama ancora? Nel frattempo Beatrice ha trovato lavoro come assistente di Luciano ed ha cominciato la scuola serale. Adelaide non è felice che la donna stia così tanto vicino a Vittorio, ma al momento ha problemi più urgenti da risolvere.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 12 gennaio: Bill dice la sua su Wyatt e Sally

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 gennaio: Beatrice riceve una chiamata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> Il Commissario Ricciardi, il VIDEO promo con Lino Guanciale nei panni del detective

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che il piano di Arturo Bergamini ha a che fare con il perfido Achille Ravasi e questo non può portare a niente di buono. Quando Adelaide scopre che il padre di Cosimo sta iniziando a scavare nel suo passato, è colta dal panico.

Nel frattempo anche Beatrice riceve una chiamata che la mette in agitazione. Arriva dal collegio e riguarda sua figlia Serena. Cosa ha combinato la bambina?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Gabriella si ritroverà a mentire svariate volte a Cosimo. Sono piccole bugie bianche, ma hanno il loro valore, soprattutto per due persone che stanno per giurarsi amore eterno.