Il Paradiso delle Signore, crisi sul set. La serie rischia la sospensione?

Il Paradiso delle Signore rischia di essere momentaneamente sospeso? Gli Studios Videa preparano il ricorso in tribunale.

Il Paradiso a rischio chiusura? Questo quanto si apprende dalla sentenza del Tar del Lazio. Sembra infatti che il set della nota fiction televisiva sia in realtà una costruzione abusiva a rischio demolizione. Un fatto che potrebbe incidere gravemente sul ritmo delle riprese, giù rallentate a causa dell’emergenza Covid.

Il Paradiso delle Signore, il set a rischio demolizione

In base alla sentenza emessa dal Tar (Tribunale amministrativo regionale) del Lazio “Il Paradiso delle signore viene registrato in un set abusivo, all’interno del Parco di Veio, in un’area che è riserva naturale”. Alcuni anni fa, l’Ente Parco ed il Comune di Roma hanno disposto la demolizione della struttura ed il Tar ha dato loro ragione. La società proprietaria degli studi cinematografici (Videa) ha fatto ricorso, ricevendo un netto rifiuto.

“Non ne sapevamo nulla” ha spiegato Giannandrea Pecorelli, produttore della serie. “Ci è stato detto che i permessi per costruire il set erano in regola”. Sembra che la Rai e la casa di produzione (Aurora Tv) non siano coinvolti nella sentenza, ma ciò non impedisce alla situazione di ledere gravemente il loro lavoro.

Dopo la sentenza del Tar, Videa ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, sperando di poter ora ottenere un nulla-osta postumo che autorizzi a proseguire le riprese della serie almeno fino a marzo.