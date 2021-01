Jasmine Carrisi e la verità sulla famiglia: “Non è stato facile”

Ospite di Silvia Toffanin, Jasmine Carrisi ha parlato a cuore aperto della sua famiglia: “Non è stato facile”

Jasmine Carrisi ha di recente fatto il proprio debutto in televisione. Al fianco di papà Al Bano, la giovane ha dato prova delle proprie qualità all’interno del programma “The Voice Senior”, dove ha ricoperto il ruolo di giudice. Ospite di Verissimo, Jasmine ha confidato a Silvia Toffanin le sue speranze e gli obiettivi che desidera realizzare in futuro.

Nel corso dell’intervista, sono tuttavia emerse anche le difficoltà attraversate dalla Carrisi durante il periodo dell’adolescenza: essere figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, a detta della cantante, non è stato affatto semplice.

Jasmine Carrisi, la difficoltà di essere figlia d’arte

La giovane Jasmine, figlia di secondo letto di Al Bano, ha deciso di intraprendere la carriera paterna. Ospite di Verissimo, la Carrisi ha presentato la propria canzone “Ego“, per poi soffermarsi su quelli che sono i suoi progetti futuri. La figlia di Loredana Lecciso, tuttavia, non ha nascosto le difficoltà legate al proprio cognome: per lei, alcune fasi dell’adolescenza sono state piuttosto turbolente.

Jasmine ha confessato di aver subito moltissimo gli effetti del gossip. Il triangolo Al Bano-Romina-Loredana, con tutti i pettegolezzi ad esso collegati, ha sempre avuto un notevole impatto sulla vita della giovane Jasmine. Per quest’ultima, è stato difficile vivere le proprie esperienze quotidiane senza essere giudicata.

Oltre ai rumors inerenti la vita sentimentale dei suoi genitori, la Carrisi deve anche lottare per abbandonare la nomea di “figlia di“. Come da lei svelato a Silvia Toffanin, molte persone hanno ancora un’idea sbagliata di lei, e la criticano senza conoscerla.

“Non leggere i commenti social“, ha detto la presentatrice alla figlia di Al Bano, incoraggiandola a proseguire per la sua strada. Jasmine, che ha già dimostrato di avere tenacia e coraggio a sufficienza, saprà sicuramente destreggiarsi nel mondo a cui sogna di appartenere.