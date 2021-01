L’influencer Jessica Franceschetti condivide un video polemico per la zona arancione in Veneto e poi fa una battuta sulle sue..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

L’influencer Jessica Franceschetti condivide su Instagram un video in cui si lamenta della zona arancione in Veneto. Le sue parole:” Per carità rispettiamo le regole va bene zona arancione, facciamoci forza però una cosa bisogna dirla, che due palle, più grandi delle mie e ce ne vuole eh”. Ovviamente con l’accento veneto. Inoltre ha mostrato il primo piano del suo lato A per far capire meglio il concetto. Moltissimi complimenti per la bella Jessica che è apprezzata da moltissimi, su Instagram ha 1,1 milioni di follower.

LEGGI ANCHE>>>Selvaggia Roma appare bellissima e sensuale in un ricordo estivo-FOTO

Jessica Fraschetti e i messaggi che le arrivano in privato, scioccante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Dramma della solitudine, madre e figlio ritrovati senza vita in casa

All’influencer arrivano messaggi inquietanti, il primo che condivide nelle stories riguarda una signora che le chiede:”Perché scrivi a mio marito?, hai bisogno? Giusto per capire”. Lei risponde con un videomessaggio dicendo che è suo marito ad essere un furbastro e non è quindi colpa sua poichè è lui che scrive a lei. Un’altro messaggio strano è di un’uomo che le ha scritto:”Mi hai detto su WhatsApp che eri rimasta sola e senza genitori e in questo videomessaggio dici che tua madre è giù di sotto a guardare la TV?”.

Alquanto inquietante anche perché lei risponde con un’altro videomessaggio dicendo che non è il primo che le chiede di rispondere su WhatsApp, ma lei non ha il numero di nessuno di loro. Non è quindi lei a scrivere a queste persone, ma qualcuno che evidentemente si spaccia per lei forse.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Conclude le stories con un messaggio provato di un uomo che fa alquanto ridere, poiché risponde alla signora che l’aveva attaccata per aver scritto a suo marito, dicendo:”Mia moglie è a favore se inizi a scrivermi. Eccezionale…figa ma con piede per terra”. Lei posta il messaggio e ci aggiunge una faccina che piange dal ridere.