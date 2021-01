Justine Mattera: “il futuro sono loro” tuona a sostegno del ciclismo – FOTO

L’atletica showgirl Justine Mattera continua il suo sostegno in favore del ciclismo: la dimostrazione in un bellissimo scatto.

L’atletica e felicemente naturalizzata italiana soubrette, Justine Mattera, è in continua attività per sostenere qualitativamente la sua grande passione per il ciclismo. In questa settimana questo è già il secondo appello di sensibilizzazione da parte dell’amata showgirl statunitense. Il suo ultimo scatto pubblicato sui suoi profili social mira alle nuove generazioni.

Justine Mattera uno sguardo al futuro del ciclismo

Uno sguardo al futuro del ciclismo italiano è quello di Justine nella giornata di oggi. L’immagine suggestiva, di una serie di giovanissimi in sella alla propria bici, è stata condivisa poco fa sul suo profilo Instagram. La didascalia allo scatto della popolare soubrette parla chiaro: “Il futuro sono loro“. Una semplice frase volta a sensibilizzare quanto sia importante che anche i piccoli ciclisti seguano i loro ideali senza essere dati per scontati.

In un momento come questo, in cui le attività sportive sembrano essere state poste ai margini d’importanza a causa del dilagare della pandemia, Justine decide di prendere in mano la situazione e di testimoniare il suo sguardo di speranzaa per i tempi avvenire in una sola istantanea. In primo piano su una strada extraurbana vi sono due piccoli esemplari di ciclisti ed i “grandi” a guidare a capo fila.

La destinazione risulta essere poco chiara, eppure la squadra sembra rispettare alla perfezione la norma di sicurezza della fila indiana. Un commento infine attira l’attenzione dei fan: “Sarebbe fantastico se con la crescita diventano tanti Moser tanti Gimondi spero che continuano con tanta passione e voglia perché è uno sport straordinario 😍“