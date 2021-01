Luca Argentero, quella frase inaspettata verso la fidanzata: “Quante verità non dette…”

Il sex symbol Luca Argentero ha condiviso uno scatto con la fidanzata ma ha inserito un commento che ha fatto trasalire i fan, cosa voleva dire?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Fresco dell’uscita in tv della serie “Doc – nelle tue mani”, Luca Argentero è uno degli attori italiani più apprezzati del momento. Anche la sua partecipazione sabato a “C’è posta per te” è stata molto gradita dal pubblico femminile a casa, l’attore ha infatti atto da Cupido nel corso della prima puntata del programma aiutando Valentina a fare una richiesta molto speciale al compagno Michele.

Valentina infatti è stata colpita dal cancro e dopo la guarigione vuole chiedere al compagno di sposarla. Argentero prima legge la lettera che lei ha indirizzato a Michele, e poi consegna ad entrambi le fedi, suggello del matrimonio che entrambi cercavano da tempo.

L’attore, visibilmente commosso, ha spiegato che la loro storia è stata per lui fonte di ispirazione: “Io sono un giovane papà da poco. Riuscire ad ammettere le proprie mancanze è un gesto d’amore, complimenti Valentina”.

Luca Argentero e la compagna Cristina Marino, quelle parole non dette che fanno però trasalire i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

“Quante verità non dette si nascondono dietro una vita apparentemente perfetta…?” scrive Luca a margine dello scatto che lo vede in realtà impegnato a rubare i pop corn alla fidanzata Cristina Marino mentre questa lo osserva contrariata per il boccone enorme che lui si è portato alla bocca.

Una scena molto comica ma allo stesso tempo divertente, che testimonia l’amore profondo tra i due che persiste dal 2017. La coppia ha da poco avuto una bambina bellissima, Nina Speranza, che colpisce per i capelli rossi che non appartengono ai genitori. “La cosa che fa più ridere è che, io bionda e lui moro, lei ha la pelle bianchissima, gli occhi blu e i capelli rossi. Non si capisce”, aveva detto infatti Cristina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

“Le vite perfette sotto..sotto non sono mai perfette e solo una condizione di testa che te lo fa credere...💖”, “Mi ricordo la vostra ospitata da Maria De Filippi. Ricordo un ragazzo iper premuroso con la sua ragazza. Mi colpì moltissimo questo tuo atteggiamento. Capii quanto ci tenevi a quella fanciulla. Vi auguro tanta felicità!”. I fan li adorano, sono una coppia bellissima che trasmette tanto amore.