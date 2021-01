Tra gli ospiti di Che tempo che fa ieri anche Maria De Filippi che ha consegnare la busta a Fabio Fazio da parte di Luciana Littizzetto

Ieri per la prima volta lo studio di “Che tempo che fa” si è trasformato in quello di “C’è posta per te”. Maria De Filippi è infatti stata invitata da Fazio per festeggiare in diretta con lui i vent’anni del suo storico programma di Canale Cinque.

Maria ha sempre detto che tra tutti i suoi show questo è quello che la agita maggiormente, non per la presenza di ospiti nazionali e internazionali, ma per la presenza di persone comuni con storie particolari che meritano rispetto e attenzione massima quando viene raccontata la loro storia in pubblico.

La conduttrice ha confessato che probabilmente si concederebbe ancora di poter condurre Sanremo ma solo se affiancata da donne come Sabrina Ferilli, Mara Venier e Luciana Littizzetto. Quindi non è da escludere una sua prossima conduzione al programma musicale.

Maria De Filippi e la posta di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Ieri sera però è stata proprio Maria a voler fare un regalo all’amico Fazio, accogliendo nello studio un postino d’eccezione, Nino Frassica – il postino Nino – che si è prestato per l’occasione a portare la busta a Fabio Fazio, con tanto di bicicletta e divisa d’ordinanza, come avviene proprio nel programma.

Dopo l’apertura manuale della busta, “perché in Rai i mezzi sono scarsi” Lucianina, che si è autodefinita una “signora di mezza età”, ha fatto la sua dichiarazione d’amore a Fazio. Una dichiarazione dove la stessa comica ha definito Fabio “la sua metà del bicchiere mezzo vuoto”.

Fabio si era espresso dicendo “che poteva essere l’occasione, quello della busta, per non far parlare per una volta Luciana, come l’allineamento dei pianeti che avviene ogni 300mila anni”, ma Maria l’ha fatta esprimere lo stesso. La gag è ben riuscita, tra le risate del pubblico in studio e il postino Frassica che di fianco a Fazio ha continuato a ridere per tutto lo sketch comico.