Maria Teresa Buccino si mostra sui social sensuale e bellissima. Indossa un body che mette in risalto il fisico longilineo. E i fan apprezzano lo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Buccino (@maritbuccino)

Affascinante e sensuale. Maria Teresa Buccino nel post di Instagram pubblicato poche ore fa si mostra sul letto con indosso solo un body nero. Schiena e fianchi scoperti, il capo mette in risalto tutta la sua bellezza. Uno scatto bollente apprezzato dai follower. Il commento più frequente è legato al fascino.

Con 809 mila follower Maria si conquista la denominazione di influencer. Sui social condivide foto accattivanti ei sensuali. Inoltre promuove prodotti collaborando con brand e aziende.

Sorella dell’attrice Cristina, nella vita di tutti i giorni intraprende la carriera di arredatrice. Amante del design, è laureata in architettura. E’ originaria di Castrovillari in Calabria dove è nata anche Cristina. Quando la sorella intraprese la carriera nello spettacolo trasferendosi a Roma, Maria Teresa partì con lei.

Sorelle Buccino: la loro bellezza conquista il pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Per quanto riguarda l’attività nello spettacolo la figura di Maria Teresa è emersa a seguito della partecipazione della sorella all’Isola dei Famosi. Qui si è fatta notare spiccando nel pubblico.

In totale le sorelle Buccino sono tre. Accanto a Cristina e Maria Teresa c’è anche Donatella. Alcuni le hanno denominate le sorelle Kardashian d’Italia. La loro bellezza e carisma colpiscono fin da subito.

Cristina e Maria Teresa hanno raccontato di essersi poi aiutate ritoccando il decoletè. Tra le sorelle vi è da sempre un forte legame. Attualmente vivono nella stessa casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Buccino (@maritbuccino)

Sulla vita sentimentale di Maria Teresa non si sa molto. Era legata all’attaccante del Crotone Raffaele Palladini ma la storia si è chiusa. Secondo alcune voci la famiglia di lei non approvava il fidanzato. Le sorelle Buccino hanno infatti affermato che gli uomini sono “affari di famiglia”. Un compagno per avere una chance deve avere l’approvazione di tutte le sorelle.