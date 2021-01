Tragico incidente ad un incrocio, perde la vita una 19enne

Una ragazza di soli 19 anni è morta in un tragico incidente stradale a Martina Franca, comune in provincia di Taranto.

Tragedia a Martina Franca nella serata di sabato. Una ragazza di soli 19 anni è deceduta in un drammatico incidente stradale avvenuto all’incrocio tra la statale 172 e viale dei Pini. Stando ad una prima ricostruzione, la giovane vittima avrebbe urtato con l’auto uno spartitraffico che avrebbe fatto ribaltare la vettura su sé stessa per poi schiantarsi contro il muro di un’abitazione.

Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla ragazza, per cui ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Una ragazza è deceduta nella tarda serata di sabato scorso, 9 gennaio, in un tragico incidente sulla strada avvenuto a Martina Franca, in provincia di Taranto. La vittima è Carmen Pergola, ragazza 19enne residente nella città pugliese dove lavorava nel bar di famiglia. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Quotidiano di Puglia, la ragazza era alla guida della sua auto, una Fiat 500 che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe impattato contro uno spartitraffico all’altezza dell’incrocio tra la statale 172 e viale dei Pini. Dopo l’urto, l’utilitaria si è ribaltata su sé stessa ed è finita contro un muretto di un’abitazione.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per la 19enne. Lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti anche i carabinieri di Martina Franca che hanno provveduto ai rilievi di legge per risalire alle cause che hanno determinato l’incidente. Dai primi riscontri, pare, come riporta Il Quotidiano di Puglia, che la giovane possa essere stata tradita da un colpo di sonno o una distrazione alla guida.

La tragedia ha scosso l’intera comunità di Martina Franca strettasi attorno alla famiglia della vittima anche attraverso numerosi messaggi di cordoglio. I funerali verranno celebrati nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 gennaio, presso la chiesa del Carmine.