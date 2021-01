Maschera drenante corpo fai da te: ricette facili da realizzare!

Ecco come realizzare una maschera drenante per avere una pelle liscia e luminosa. Tutto quello che c’è da sapere.

Al giorno d’oggi, a causa dello stress che molto spesso la società e gli impegni quotidiani ci portano, dare le giuste attenzioni al corpo è diventata una necessità più che una coccola che ci facciamo. È una cosa molto importante a prescindere dall’età e richiede un impegno costante e, se non si attuano i dovuti accorgimenti, anche costoso.

In ogni trattamento, sia esso per il corpo o per il viso, la prima cosa su cui dovete porre l’attenzione è senza dubbio l’idratazione della pelle. Per aiutarvi ad avere una pelle ben idratata ed elastica la prima cosa da fare è sicuramente bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Ovviamente questo è puramente indicativo perché se, ad esempio, fate sport, avrete bisogno di un apporto di liquidi sicuramente maggiore.

Tutto ciò, però, può essere coadiuvato anche da alcune sostanze del tutto naturali da applicare sul vostro corpo e che rendono la pelle ben idratata ed elastica. Tutto questo favorendo anche l’eliminazione delle cellule morte e rallentando di gran lunga l’invecchiamento cellulare.



Dopo avervi parlato delle bevande drenanti fai da te, ecco come realizzare una maschera drenante per il corpo.

Cosa serve per creare una maschera drenante corpo fai da te?

Esistono molte creme in commercio abbastanza valide e con ingredienti del tutto naturali. Se siete alla ricerca della semplicità, e soprattutto del risparmio, potete anche decidere di prepararla in casa.

Preparare una maschera idratante per il corpo, infatti, è davvero molto semplice e vi basterà seguire dei semplici passaggi che vi aiuteranno ad avere una pelle liscia, lucente e perfetta.

Per prima cosa vi dovrete procurare tutto l’occorrente, magari anche alimenti di uso quotidiano che potrete già avere in casa o facilmente acquistabili in qualsiasi negozio di casalinghi. In particolare, vi servirà un piccolo contenitore, olio, sale, caffè, oli essenziali e succo di limone.

Il recipiente deve essere poco più largo di un bicchiere e, in esso, andrete a versare 2 cucchiai di sale da cucina e 1 cucchiaio di caffè in polvere.

Questi due ingredienti hanno delle proprietà salutari e sono davvero un toccasana per la pelle. In particolare, il sale può fungere da scrub naturale, mentre la caffeina contenuta nel caffè ha la caratteristica fondamentale di favorire la circolazione e, quindi, va a combattere quegli inestetismi fastidiosi dovuti ad una scarsa azione del microcircolo come, ad esempio, la cellulite.

Una volta versati nel vostro contenitore questi due ingredienti, non vi resterà altro da fare che amalgamare il tutto con 1 cucchiaio e mezzo di olio extra vergine d’oliva.

Al termine potete anche aggiungere un cucchiaino di succo di limone. Il limone, essendo acido, ha delle grandi proprietà astringenti e, inoltre, vi servirà anche a combattere quelle fastidiose macchie della pelle dando così un colorito più omogeneo e luminoso.

Come applicare il composto

Una volta che avete creato la vostra maschera, vi potete concedere un bel bagno caldo e, dopo esservi insaponati e risciacquati, potete applicare il vostro composto drenante su tutto il corpo.

Il composto deve essere applicato tramite un massaggio delicato su tutto il corpo, attraverso un movimento circolare e concentrandovi in particolar modo alle zone delle gambe e addome. Seguendo queste indicazioni, andrete ad eliminare tutte le impurità e la tensione accumulata. Se riuscite, una volta applicato il vostro composto, potrete anche lasciarlo riposare per almeno 15 minuti in modo da andare a potenziare gli effetti idratanti sulla vostra pelle. Una volta terminato, potrete procedere al risciacquo.

Questa maschera va ripetuta al massimo due volte alla settimana perché, oltre alle proprietà idratanti, ha anche un effetto scrub e ripeterla frequentemente potrebbe portare arrossamenti e fastidi alla pelle.

Fin dalle prime applicazioni la pelle apparirà più liscia, più tonica, senza impurità. Non vi resta che scoprirlo con i vostri occhi. Buona applicazione.