Nicole Minetti infiamma Instagram con foto bollenti in bikini, illegale-FOTO

La Minetti mostra lato A, lato B e tutti i lati in scatti bollenti in bikini, infiamma il web con la sua sensualità e bellezza

La bella Nicole Minetti è caldissima sui social, appare sempre in intimo oppure in bikini molto sensuali. Nelle stories mostra lato A e lato B in tutta la loro magnificenza, si riprende anche mentre si allena e poi su fa un selfie con un indosso solo un body allo specchio. L’ex igienista dentale e consigliera della Regione Lombardia. Che era stata condannata a due anni e 10 mesi per favoreggiamento della prostituzione nel processo Ruby bis, condivide contenuti bollenti.

La Minetti su Instagram senza freni, nemmeno la condanna contiene la sua voglia di apparire

Nonostante le spiacevoli vicende che l’hanno vista condannata a due anni e 10 mesi, in merito al processo Ruby bis, la bella Minetti non perde certo la voglia di mostrarsi in lingerie sui social. Dopo la condanna la Minetti si è trasferita negli USA, e si dedica alla carriera di influencer. Ha infatti abbandonato completamente la televisione e la politica. Non è chiaro che genere di vita conduca l’ex politica in America, su Instagram ha pochissime foto e tutte riguardano il suo fisico.

Ha 24,5 mila followers ma davvero poche informazioni sulla sua vita che è cambiata radicalmente. La vediamo con una bambina in alcune foto ma non si sa chi è, forse potrebbe essere sua figlia. Il resto delle foto sembrerebbero ricordi passati e nuovi in location molto belle. Appare in particolare una piscina con vista mare pazzesca che appartiene a una villa molto bella.

Tuttavia non si conosce ne il luogo ne si sa di chi sia. In questi anni è vissuta sotto un alone di mistero la Minetti, probabilmente voleva far perdere le tracce di sè così che in Italia si dimenticassero di quanto era successo. Una cosa è rimasta invariata, la sua bellezza e sensualità oggi che ha 35 anni è ancora più bella. Chissà se la rivedremo in televisione in futuro.