La nuova vita di Francesco Monte: “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo”

Francesco Monte sempre più lontano dal gossip e vicino alla musica. Il pugliese ed i retroscena della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal)

Francesco Monte è ormai lanciato nell’universo musicale. Da questa estate, quando ha esordito con il suo primo singolo, “Siamo già domani” non si mai più fermato. Ora con “Andiamo Avanti” ci ha fatto un altro regalo ed è certo che questa è la strada giusta da percorrere per il suo futuro.

Lo ha ammesso a Silvia Toffanin, sabato nell’ultima puntata di Verissimo, nella quale ha detto di aver cercato anche di partecipare e Sanremo ma di essere stato scartato. Ma il giovane non si arrende: “La mia intenzione è quella di riprovarci, ho un anno di lavoro e potrei presentarmi tra i big” ha rivelato. In un anno potrebbero succedere molte cose e il bel pugliese è pronto ad impegnarsi tanto.

Sempre più lontano dal gossip, Monte ora vuole solo farsi apprezzare dal punto di vista artistico. Vuole mettere da parte il chiacchiericcio che per tantissimo tempo della sua vita pubblica lo ha accompagnato, prima con Cecilia Rodriguez con lei che lo ha lasciato nella casa del Grande Fratello e poi la storia finita male con Giulia Salemi. Ricordi del passato di cui Francesco preferisce fare a meno.

LEGGI ANCHE –> Stefano Accorsi, in giro per Bologna: il suo fascino è impareggiabile – FOTO

Francesco Monte e gli attacchi di panico: la rivelazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal)

LEGGI ANCHE –> Elena Morali, si spoglia nuda e resta in intimo sexy sul letto: stupenda – FOTO

Francesco Monte ora vuole concentrarsi sul suo lavoro, sulla sua musica e sulle esperienze che verranno. Ha partecipato anche a Tale e Quale Show e l’esperienza è andata molto bene. “Ci ho girato intorno e a distanza di tanti anni ho capito che la musica è il mio centro – ha ammesso – Mi lascio andare. Mi libera e mi piace”.

E dopo l’ammissione sulla sua nuova vita, Monte ha raccontato anche un periodo non facile: gli attacchi di panico. “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo” ha rivelato, spiegando di soffrirne quasi tutti i giorni e in modo anche molto forte. Tra questi anche quando si trovava in macchina, vedendosi costretto a fermarsi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal)

Ma ora va meglio: “Ho fatto anche delle sedute dalla psicologa e mi ha dato una serie di indicazioni sulle quali riflettere”. Quegli episodi sono dei ricordi che Francesco è riuscito a superare anche grazie alla forza della mente.