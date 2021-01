Polina Malinovskaya in una serie di scatti assolutamente da brividi, la super modella bielorussa lascia senza fiato con il suo fascino

Una bellezza che viene dal freddo, ma che scalda, inevitabilmente, la temperatura al solo guardarla. Parliamo di una delle top model del momento, Polina Malinovskaya. Ricercatissima dai brand più prestigiosi, soprattutto di abbigliamento intimo, a poco più di 22 anni (è nata nel giugno del 1998), la splendida bielorussa è già da tempo un astro del firmamento del mondo dell’alta moda. Altrettanto inevitabilmente, seguitissima su Instagram, dove conta la bellezza di 2,2 milioni di followers. Un vero e proprio schianto che non fa nessuna fatica a far innamorare di sé al primo sguardo.

Polina Malinovskaya, poker di scatti mozzafiato: una bellezza senza paragoni (per metà italiana)

Polina ha, tra l’altro, origini italiane. Suo padre è di Milano, città in cui lei vive. Sarà anche per questo che nelle ultime foto postate sul suo profilo, la troviamo seduta in un auto che è una icona dello stile italiano, la Lamborghini. Ma il lusso della vettura cede il passo di fronte alla sua bellezza assolutamente indescrivibile. Quattro scatti in cui lei guarda dritto nell’obiettivo e colpisce immediatamente per fascino e sensualità.

Sguardo di ghiaccio che conta già numerosissime ‘vittime’, ma emerge anche un altro dettaglio, ad uno sguardo attento. La maglietta, attillatissima, accende la fantasia su di un fisico davvero esplosivo. Di cui ci sono numerose testimonianze sempre sul suo profilo Instagram.