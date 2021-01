Il premier Conte: “Martedì approveremo il Recovery Plan”

Il premier Giuseppe Conte ha rilasciato delle dichiarazioni sul Recovery Plan, che è in vista di approvazione

Il presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Recovery Plan. Il premier ha dichiarato: “Martedì sera vogliamo fare il Consiglio dei ministri per approvare il Recovery plan. Dobbiamo correre”. Sulla possibile apertura della crisi di governo Giuseppe Conte ha detto: “Lavoriamo per costruire, il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini”. Il Recovery Plan è stato adattato alle richieste degli altri partiti della maggioranza ovvero Pd e Italia Viva. Questo documento sarà inviato a tutti i partiti dai ministri Roberto Gualtieri e Giuseppe Provenzano.

Le parole di Matteo Renzi sul Recovery Plan

Ma proprio Matteo Renzi vuole prima un’intesa sul Mes e sui Servizi. Così come riporta “Repubblica”, il capo di Italia Viva si è espresso stamattina a Rtl con queste parole: “Siamo il Paese che investe sulla sanità la metà della Germania, quindi forse vale la pena prendere i soldi del Mes come chiedono tutti. Il problema è che il Recovery ancora non è stato presentato, quindi sono d’accordo con il premier che dice di fare presto e a lui dico di correre: facciamo il decreto Ristori 5 che aspettiamo da troppo tempo, c’è bisogno di correre” perché non ne posso più di perdere tempo”. Si chiarirà tutto domani con il Consiglio dei Ministri durante il quale se le ministre di Italia Viva Teresa Bellanova e Elena Bonetti decideranno di dimettersi sarà aperta la crisi di governo.

Anche il Pd intanto vuole che il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte “faccia presto” per ricostruire insieme in un momento in cui la crisi dell’economia nazionale, dovuta al blocco delle varie attività per il contrasto alla pandemia del Coronavirus, è forte e grava sulle tasche dei cittadini italiani.