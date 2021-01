Rosa Perrotta, scollatura top e sguardo penetrante: uno spettacolo – FOTO

Rosa Perrotta propone un primissimo piano su Instagram di assoluto valore. Espressione di bellezza pura cancella la tristezza dal volto: sexy

Dopo tante “peripezie” sul conto di Rosa Perrotta, la web influencer salernitana è tornata a far parlare di sè. Questo 2021 non è di certo iniziato nel migliore dei modi per la madre fashion degli ultimi tempi. Ed è per questo motivo, che ha cercato di alimentare le distrazioni in attesa di buone nuove e perdoni sperati.

Lei è già pronta a fare questo passo, anche per cancellare una tristezza di fondo che non l’appartiene affatto. Le ultime vicende sulla relazione con Pietro Tartaglione non sono di certo positive. I due si erano lasciati, a causa di un presunto tradimento di colui, che aveva fatto “carte false” pur di accaparrarsi le attenzioni di un volto femminile, che vinceva facilmente la concorrenza delle ragazze di “Uomini e Donne”

Rosa Perrotta, fascino da top model su Instagram per dimenticare….la delusione?

Il rapporto tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ha sempre conservato ritmi forsennati tra cenni d’intesa ed effusioni d’amore invidiabili. Oggi però la coppia è in crisi “nerissima”, a causa di un presunto atto d’infedeltà del corteggiatore.

Negli ultimi giorni, la napoletana è immersa nei pensieri più profondi, con l’obiettivo di trovare la tranquillità interiore perduta. Per questo motivo ha “bussato” alla porta dei suoi follower di Instagram, chiedendo conforto e solidarietà. Naturalmente la “risposta” via social è stata molto positiva per lei, che ha ringraziato la “platea” accorsa in suo aiuto, proponendo un primissimo piano di bellezza incandescente, nonostante la presenza assidua del male.

Rosa è in piena lotta con la delusione in questo periodo, ma una calcio alla “sfortuna” è avvenuto poche ore fa, sulla base di un fascino accecante, ornato una scollatura top e due occhi sì languidi, ma che penetrano facilmente nel profondo del cuore di tutti i fan.

E voi invece da che parte vi disporrete? Siete pronti ad aiutare mamma Rosa ad uscire dalla crisi? Si accettano “miracoli”