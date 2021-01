Zodiaco, scopri se lo sport fa per te in base al tuo segno

Quando si parla di attività fisica e di sport esistono due categorie differenti di persone, quelle che amano muoversi e quelle che preferiscono non farlo: potrebbe dipendere dai rispettivi segni zodiacali?

Fare sport fa bene al corpo e alla mente. Per questo viene sempre consigliato di ritagliarsi del tempo nella giornata per fare dell’attività fisica. È noto però che esistono persone non particolarmente portate o che non lo farebbero se non costrette da forze maggiori. C’è però anche un’altra categoria, formata da tutti coloro che amano fare sport e che si dedicano ad esso con piacere. Questa predisposizione potrebbe essere legata anche al proprio segno zodiacale, come ci dicono le stelle.

I segni zodiacali che amano fare sport

Per l’Ariete fare sport significa avere modo di sfogare la tensione accumulata nell’arco della giornata. Proprio per questo spesso si dedica a sport anche competitivi, per incanalare la propria energia in qualcosa di produttivo. Per l’Ariete è fondamentale avere un obbiettivo, qualsiasi cosa faccia.

Non è così invece per il Leone, più attento all’estetica si dedica all’attività fisica per piacersi e attirare, perché no, gli sguardi altrui. Per questo motivo sceglie sport mirati che vadano ad aiutarlo in questo senso. Più si muove più si sente bene, con se stesso e attraverso l’approvazione degli altri.

Un segno che appare spesso pigro è quello della Vergine, poiché preferisce non mostrarsi partecipando a sport collettivi o allenandosi in palestra davanti a tutti. Ciò non significa che non faccia attività, anzi. Per la Vergine è fondamentale dedicarsi a qualcosa che vada ad aiutare tanto il corpo quanto la mente, che deve essere per lei sempre lucida e pronta ad affrontare i compiti quotidiani.

Infine troviamo anche lo Scorpione che generalmente ama fare sport, è qualcosa che lo fa stare bene e senza la quale non riuscirebbe a stare. Molti di questi finiscono per raggiungere alti livelli nei propri settori, essendo anche particolarmente portati per questo.