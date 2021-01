Selvaggia Lucarelli distrutta: “Sta molto male, deve farcela “ – FOTO

Selvaggia Lucarelli ha condiviso con i followers un momento di profonda sofferenza: “Ho scommesso che ce la farà”

La giornalista de Il Fatto Quotidiano, che condivide raramente scatti inerenti la propria vita privata, non è riuscita a trattenersi questa volta. Distrutta dal dolore, Selvaggia Lucarelli ha utilizzato Instagram per confidare ai followers il proprio stato d’animo. A preoccuparla, in aggiunta alla pandemia, arriva la malattia di qualcuno che le è molto vicino. “Non stava bene, era strano da giorni“, ha ammesso la giurata di Ballando con le Stelle, non nascondendo la profonda sofferenza. I followers, colpiti dalle sue parole, l’hanno riempita di commenti colmi di affetto e comprensione, mostrandole il loro supporto.

Selvaggia Lucarelli e lo sfogo su Instagram: “Sta molto male…”