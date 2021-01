Selvaggia Roma appare bellissima e sensuale in un ricordo estivo-FOTO

La bella Selvaggia Roma condivide uno scatto su Instagram con la gamba scoperta e i tacchi a spillo, stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

L’influencer Selvaggia Roma condivide un ricordo estivo e appare meravigliosa, con una gonna bianca con le farfalle e uno spazzo profondo che lascia la gamba scoperta. Indossa poi tacchi a spillo neri che slanciano ancora di più la sua figura. Nella didascalia scrive:”Sapore di mare. La bellissima Sardegna nel cuore”. La Roma condivide altri scatti dell’estate e infiamma il web con il suo fisico prorompente.

LEGGI ANCHE>>>Caterina Balivo: buongiorno pieno di novità, cresce la curiosità dei fan FOTO

Selvaggia Roma e i video Tik Tok che fanno impazzire tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Erica Piamonte cambia look dei capelli ma è incerta, appare stupenda-FOTO

L’influencer ha mostrato di avere una certa passione per la danza, ha preso infatti molto sul serio le prove per le puntate del Grande Fratello Vip e i balletti introduttivi. Inoltre sul suo profilo Instagram vediamo molti video Tik Tok che interpreta, spesso balla ed è anche brava. Infatti è noto che la Roma prima di partecipare al programma Temptation Island con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo, faceva la ballerina per lavoro. Per meglio dire faceva la cubista in discoteca. Per questo motivo è così brava con le movenze di danza e interpreta al meglio ogni coreografia.

Recentemente l’influencer ha partecipato al Grande Fratello Vip ma è stata eliminata dopo poco tempo. Ha portato nel programma il suo carattere esuberante e fuori dalle righe, a volte anche troppo. Si è fatta riconoscere per la discussione con Elisabetta Gregoraci, anche lei come Giulia Salemi. Insomma per loro la Gregoraci era un pò il pane per il loro denti. Bella, in carriera e ricca, tutte doti che le due ammirano molto e invidiano anche un pò.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Chi più di altre, infatti la Salemi ha fatto qualche uscita infelice sui bracciali costosi della Gregoraci e su rivelazioni che riguardano Briatore. La Roma invece è entra in casa con la gamba tesa pronta a criticare la Gregoraci e il suo strano rapporto con Pierpaolo Petrelli, di cui era invaghita lei stessa. Insomma si è fatta riconoscere.