Stefano Accorsi elegante e bellissimo in giro per la città: mani in tasca e riflessione che piace. Successo assicurato

Cinquant’anni e non sentirli, bello da morire e con un fascino che non tramonta. Lui è Stefano Accorsi, uno degli attori più apprezzati del nostro cinema, per la sua bravura ma anche per la sua proverbiale forma fisica che non si smentisce mai.

Non li dimostra affatto ma per lui il 2021 sarà l’anno del mezzo secolo. Stefano accorsi spegnerà le sue 50 candeline il prossimo 2 marzo. Di progetti fortunati nella sua carriera ce ne sono tantissimi. Tra gli ultimi La dea fortuna di Ferzan Ozpetek nel 2019 e Lasciami andare di Stefano Mordini del 2020 al cinema. Per la tv, invece, non si può non ricordare The Young Pope per la regia di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni.

E a breve dovremmo vederlo in un nuovo film. Sono da poco terminate, infatti, le riprese del film Marylin ha gli occhi neri, per la regia di Simone Godano che vede Stefano Accorsi recitare al fianco della bella Miriam Leone.

Stefano Accorsi, mani in tasca e sguardo fiero: fantastico

Stefano Accorsi ci regala su Instagram un bellissimo scatto. Una foto che racchiude mille emozioni. È inutile dire che quella che scatta a prima vista è estasi pura. Tutte le sue fan in subbuglio. Il bell’attore ben vestito con abito in coordinato, giacca e pantalone, camicia, occhiali da sole e mano in tasca.

Un portamento eccezionale oltre che una bellezza che non ha eguali. Un gran bel regalo per tutti coloro che lo adorano. Ma Stefano con questa foto vuole invitare a riflettere. Lui cammina per il centro di Bologna, la sua città, alle sue spalle le torri simbolo del capoluogo emiliano.

E la sua riflessione è proprio su questo. “Bologna nel medioevo era già nel futuro. Oggi restano 22 torri di circa 100 che ce n’erano (ma pare addirittura 180)” scrive al corredo dei suoi scatti.

E da qui il web si scatena ricordando insieme all’attore la bellezza e la particolarità di Bologna, ognuno dice la sua. Un successo!