Un Posto al Sole, personaggio storico dice addio alla soap. Nina Soldano ha rotto il silenzio dopo tutte le ipotesi che sono state fatte sul suo conto negli ultimi giorni

Nina Soldano lascia Un Posto al Sole? Il dubbio è sorto dopo le ultime puntate che sono andate in onda. Marina, che è il personaggio che interpreta, ha deciso di andare via da Napoli per ricominciare una nuova vita con Fabrizio. Questo non aveva impressionato particolarmente i telespettatori, sono numerose le volte che nella soap vengono prese decisioni di questo tipo che durano per poche puntate, ma ciò che ha fatto insospettire tutti è il modo in cui è andata via.

Un Posto al Sole, Nina Soldano dice addio alla soap? Non è stata una sua scelta

La sua partenza è stata accompagnata da una serie di flashback commoventi, che si sono conclusi con l’ultimo sguardo tra lei e Roberto, e lui che gli dice addio. Questo ha fatto pensare ai telespettatori che potesse essere un addio definitivo. Dopo diversi giorni di congetture, è stata la stessa Nina a rompere il silenzio. “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina torna, io questo non lo so”.

Nina ha poi ringraziato i fans per i tanti messaggi che le sono arrivati in questi giorni: i telespettatori sono molto affezionati a lei e sarà dura riuscire a superare il suo addio.