Uomini e Donne, rivelazione bollente: scatta la censura. Ida e Riccardo hanno avuto un confronto dopo essersi lasciati mesi fa, e dopo il ritorno di lui nel programma di Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)

Oggi a Uomini e Donne sono ritornati Ida Platano e Riccardo Garnieri dopo mesi di separazione. I due erano usciti dal programma convinti di voler stare insieme per sempre, dopo diversi tira e molla. Questa volta doveva essere quella decisiva tra loro: e invece si sono lasciati nuovamente, portando Riccardo a tornare nel programma di Maria per ricominciare una nuova vita e conoscere delle nuove donne con cui uscire.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Uomini e Donne, ennesimo confronto tra Ida e Riccardo: è addio per sempre?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Oramai è più di un mese che Riccardo è tornato nel programma e Ida ha deciso di restituirgli l’anello che lui le aveva regalato. Per l’occasione oggi in puntata hanno avuto un confronto, dove lei ha raccontato della pessima quarantena che hanno vissuto insieme. Ida ha infatti raccontato che non hanno avuto mai rapporti durante questa convivenza, e Riccardo l’ha subito zittita dicendo di mettere in mezzo cose troppo personali e troppo intime.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)

Si sono rinfacciati a vicenda quello che si sono fatti, infatti la stessa Maria De Filippi ha fatto notare loro che probabilmente le colpe sono state di entrambi. Ida ha continuato a sottolineare di non voler stare con un uomo che non la desidera e che le dice come comportarsi e come vestirsi quando esce.