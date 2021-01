Ylenia Carrisi, scoperto l’inedito messaggio di mamma Romina

Ylenia Carrisi, la scomparsa della figlia di Albano e Romina Power è fitta nel mistero, ma un nuovo messaggio appare…da parte proprio della mamma.

Sono tante le foto di Ylenia Carrisi presenti sul profilo social di Romina Power: post lunghi, dettati dal cuore che la cantante dedica per il giorno del compleanno alla figlia scomparsa ormai 28 anni fa: I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti. Non importa quanto possa essere difficile il nostro Karma, l’amore non ha fine e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore splendere per sempre. Messaggi sicuramente profondi che solo una madre può comprendere. A proposito di messaggio, ve ne sarebbe un altro tenuto nascosto sino ad ora…un segnale nascosto che Romina ha lanciato a Ylenia. La Power infatti non si sarebbe mai arresa e pensa che la figlia – scomparsa, come noto a New Orleans agli inizi degli anni novanta – possa essere ancora viva.

Ylenia Carrisi, il messaggio della madre Romina: cos’è quel simbolo?

Gli occhi più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un tatuaggio di Romina sul polso destro. Il disegno sarebbe un’ancora stilizzata: nel mondo del tatuaggi, l’ancora ha dei significati assolutamente delicati e profondi: non solo fedeltà e speranza…ma anche la ricerca di un porto sicuro da trovare in noi stessi o in una persona amata, così come il bisogno di legarsi saldamente a qualcosa. Bisogno di legarsi all’idea che Ylenia sia ancora viva e che un giorno Mamma Romina riuscirà a riabbracciarla.

Sorrideremo di nuovo tutti insieme un giorno. Un giorno…quando il vento estivo porta con sé la promessa di gioia. 🙏❤️ il messaggio di speranza che illumina il cuore di Romina.