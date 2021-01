Zoe Cristofoli in bikini e forme in bella vista, un fisico pazzesco. Da Dubai manda in tilt in web: lei non vuole tornare

Zoe Cristofoli anche in inverno in costume. La web influencer più tatuata tra le star dei social non teme il freddo e si scopre anche in questo periodo. Non è il primo scatto che in questo freddo gennaio la Cristofoli ci regala così e ci mostra ancora una volta il suo fisico da favola.

La star di Instagram con 806 mila follower si trova a Dubai, destinazione molto criticata in questi giorni e nella quale si trovano diverse influencer e star della tv che nonostante le difficoltà della pandemia hanno deciso di regalarsi ugualmente le vacanze natalizie in posti caldi ed esotici.

Non sappiamo se sia sola o accompagnata la tatuata Zoe che vive un momento felice dal punto di vista amoroso accanto al suo Theo Hernandez, calciatore del Milan. Cosa ne penserà lui dei suoi scatti roventi? I due non si mostrano insieme sui social da Natale con il loro bellissimo scatto vicino all’albero di Natale.

Zoe Cristofoli, linguaccia e forme in vista

Un nuovo scatto rovente quello condiviso da Zoe Cristofoli da Dubai. La bella influencer non teme il freddo e si gode il caldo della località patinata. Si mostra infatti in un succinto bikini bianco che spicca sulla sua pelle abbronzata e piena di tatuaggi.

La compagna di Theo Hernandez è sdraiata su un divanetto bianco e mette in mostra il suo fisico statuario. In bella vista le sue forme da capogiro senza nascondere nulla. Il costume è molto striminzito ed in particolare il lato A esplode tra i triangoli che sono abbastanza piccoli.

L’influencer non vuole tornare in Italia, lo dice chiaramente con la sua frase a corredo della foto: “Qui?! Tutto ciò di cui hai bisogno! Incredibile soggiorno” scrive. E come darle torto, tra caldo, relax e momenti di movida, a Dubai le ristrettezze italiane sembrano solo un ricordo.

La Cristofoli, infatti, sorride, tira fuori la lingua e strizza gli occhi. Per lei una valanga di like, oltre 45 mila e tantissimi commenti di apprezzamento.