Alessia Macari, nostalgia del mare: e il bikini è incontenibile – FOTO

Alessia Macari in uno scatto dal sapore nostalgico, ricordi della bella stagione: il look in costume è impagabile come sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)

Fin da giovanissima, una delle pinup con il fisico più esplosivo sul panorama italiano. Diventata una vera e propria celebrità sul web, a maggior ragione dopo aver partecipato, e vinto, al Grande Fratello Vip qualche anno fa. Parliamo della bellissima Alessia Macari, da sempre famosa per le sue forme esagerate. Una bellezza ben conosciuta anche dagli amanti del calcio, moglie di Oliver Kragl, ex centrocampista di Frosinone e Benevento, oggi all’Ascoli. Periodicamente, i suoi scatti su Instagram fanno girare la testa, una piacevole consuetudine che oggi si rinnova. Andate a pagina successiva per restare una volta di più senza fiato davanti a lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Macari, la FOTO bollente a poppa, curve da capogiro: che spettacolo

Alessia Macari, il lato A quasi straborda dal costume: esplosiva e super seducente