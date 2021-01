Angela Merkel ha intenzione di prorogare il lockdown fino ad aprile

Sale il numero di vittime e contagi in Germania, in lockdown dal 15 dicembre. La cancelliera non vuole correre rischi.

Today’s top coronavirus headlines: 🇬🇧 UK warns people with serious allergies to avoid Pfizer vaccine 🇸🇬 Singapore cruise passengers stuck in rooms after COVID-19 case 🇩🇪 Merkel pushes for tougher German lockdown https://t.co/AIkIfb2qKQ pic.twitter.com/smyzH1PSlY

Dal 15 dicembre è già rigido lockdown per la Germania. Tuttavia, Angela Merkel ritiene che, per frenare la curva dei contagi, sia necessario prorogare la durata delle rigide restrizioni. In merito, oggi, martedì 12 gennaio, la cancelliera ha dichiarato che il periodo di duro lockdown potrebbe prolungarsi fino al mese di aprile. “Se non riusciremo a bloccare la variante britannica, il numero dei casi sarà 10 volte superiore entro Pasqua.” Pertanto, la donna ha spiegato ai suoi funzionari di aver intenzione di prorogare le rigide restrizioni sino a 8-10 settimane in più.

LEGGI ANCHE >>> “Non consegno agli ebrei”: denunciato un fattorino di Deliveroo

German Chancellor Angela Merkel is meeting regional leaders to discuss a partial lockdown across the country to control the spread of the coronavirus https://t.co/XfvDktUAdY pic.twitter.com/gsthqPOjvT

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Giappone: la nuova variante brasiliana annullerà le Olimpiadi?

Oggi il Robert Koch Institute (RKI) delle malattie infettive ha registrato 12.802 nuovi casi di infezione da coronavirus e 891 decessi, portando a 41.577 il bilancio totale delle vittime in Germania sin dall’inizio della pandemia. Attualmente, la scadenza del lockdown è fissata per fine gennaio; ma, secondo quanto riferisce Bild, sta progressivamente aumentando la probabilità della sua potenziale prorogazione durante i prossimi mesi. I motivi risiedono nell’inarrestabile crescita del numero di morti giornaliere a causa del SARS-CoV-2. Per arrestare la trasmissione dell’infezione, il governatore della Baviera Markus Soeder ha inoltre dichiarato l’obbligo di mascherina ffp2 a partire da lunedì 18 gennaio. Da quel giorno sarà obbligatorio indossarla sui mezzi pubblici e nei negozi del Land. “La ffp2 protegge gli altri e chi la indossa” – ha ricordato il politico su Facebook – “in questo modo potremo così rafforzare la sicurezza di tutti”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Bavarians will in future be required to wear FFP2 masks when out shopping, in public spaces and on public transport, the leader of the southern German state has said in a surprise announcement.

Note they already give 2 of them to us over 60’s for free. https://t.co/VbpjnAqSwn

— Dave Spenceley (@ytcitraining) January 12, 2021