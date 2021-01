Anna Tatangelo, il selfie allo specchio lascia senza fiato – FOTO

Anna Tatangelo riesce ancora a stupire in un selfie davanti allo specchio, unica e sempre magnifica in ogni veste

La Tatangelo, che pochi giorni fa ha compiuto 34 anni, appare come se i giorni sulla sua pelle non passassero mai. Il suo account Instagram vanta 1,7 milioni di followers, pronti a mettere like ai suoi sempre bollenti e sensualissimi scatti.

Infatti appare costantemente in una forma fisica pazzesca, quasi surreale. Nonostante la sua irraggiungibilità come bellezza, riesce a essere apprezzatissima oltre all’immagine anche come persona, aspetto che non passa in secondo piano.

La semplicità che la contraddistingue ancora oggi riesce a farla apparire come la giovane “ragazza di periferia” degli inizi.

Il selfie davanti allo specchio: Anna sempre una bellezza stupefacente

Inizia la sua fiorente carriera dopo aver vinto Sanremo 2002 con il brano “Doppiamente fragili“, che le ha dato la notorietà. Famosa anche la sua relazione duratura alle spalle con Gigi D’Alessio, dal quale ha avuto un figlio nel 2010, che si è conclusa nel recente 2020.

Oltre a essere una bellezza fuori dalle righe, la Tatangelo è una cantante affermatissima e vanta esperienze in diversi programmi televisivi e otto album in studio. Sempre in evoluzione, è un’artista che non si ripete mai.

Arriva infatti dalla sua collaborazione con il rapper napoletano Geolier, nel singolo “Guapo“, uscito la scorsa estate, che segna la rotta versa altre dimensioni musicali. Anche lo stile si rinnova, e nel video è una bomba sexy inedita.

Aspetteremo l’uscita del disco in previsione per quest’anno dove scopriremo una nuova e versatile Anna, con una curiosità dedicata in particolare alla scoperta dei videoclip, sempre stuzzicanti. Nell’attesa possiamo godere dei provocanti scatti su Instagram, a volte insostenibili per la loro sensualità.

L’ultimo lascia stupefatti, non appare in vesti succinte eppure riesce a essere incredibilmente attraente persino in un look sportivo composto semplicemente da una tuta. Unica la Tatangelo, bellissima: niente da invidiare alle Pop Star internazionali.