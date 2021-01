Beautiful, anticipazioni 13 gennaio: Ridge porta Thomas a casa di Brooke con in menre un piano ben preciso.

La trama di Douglas è ormai giunta ad un punto di rottura. Hope è sempre più convinta che Thomas firmerà i documenti per l’adozione, ma Liam non è d’accordo con la decisione della fidanzata. Il ragazzo ritiene che non sia saggio occuparsi di un bambino non suo, specialmente se questo bambino è di Thomas. Il giovane Forrester nel frattempo si confronta con il padre, ammettendo di star valutando la possibilità di dare Douglas in adozione. Ridge riconosce subito nella sua decisione la personale influenza di Brooke e si indigna nei confronti della moglie. I due stanno per avere un ultimo, terribile confronto.

Beautiful, anticipazioni 13 gennaio: guerra aperta

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge porterà Thomas a casa di Brooke per “riappropriarsi” di Douglas. Qui incontrerà anche Hope e Liam e tra i cinque avrà inizio un acceso dibattito. Hope supplicherà Thomas di non portarle via anche questo bambino, nonostante di fatto non sia suo, mentre Ridge chiede spiegazioni a Brooke sul perché abbia usato mezzi così disdicevoli per convincendo Thomas a firmare le carte dell’adozione.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Donna ed Eric avranno un confronto alla Forrester Creations. I due ex sposi parleranno di Douglas e di come la sua vicenda stia influenzando il matrimonio di Brooke e Ridge. Donna, ovviamente, prenderà le parti di sua sorella.