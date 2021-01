La Rodriguez bellissima in canotta nera e leggings a braccia conserte e sguardo perso e serio, appare magnifica

La bella showgirl argentina condivide una foto in cui appare bellissima con leggings e canotta nera. Lo sguardo è serio e perso a chi starà pensando? Nelle stories appare abbracciata al suo bambino nel letto, che dolci. Poi appare con il suo compagno di cui è molto innamorata.

E poi la mattina a scuola con Santiago come ogni mattina, Belen è sempre stata una mamma molto premurosa e attenta per il suo piccolo. Sarebbe bello vederla nuovamente mamma, chissà forse con Antonino è la volta buona.

Belen e la sua hermès costosissima e criticatissima

Belen condivide su Instagram la foto di una delle borse più costose al mondo, la Kelly di Hermès in pelle di coccodrillo che vale più di 20 mila euro. Una delle borse più iconiche della storia. Divenuta famosa dopo che la principessa di Monaco Grace Kelly, da cui poi prende il nome la borsa, la utilizzò per nascondere la sua gravidanza. La borsa le era stata donata per il film che aveva girato Caccia al ladro del grande Alfred Hitchcock. La moda è quindi nata dalla meravigliosa principessa. Una borsa che vale più di 20 mila euro, alcuni modelli arrivano anche a 80 mila euro.

In pochissime persone possono permettersi una borsa del genere, giusto Chiara Ferragni, tutta la famiglia delle Kardashian e Jenner e altre celebrità di Hollywood. La condivisione sul profilo di Belen di questa borsa, ha creato non poco scalpore. In molti hanno criticato, come prevedibile, l’uso della pelle di coccodrillo per realizzare la borsa. La morte di un animale per usarne la propria pelle per fare abiti e accessori non è mai giustificata. Ad oggi molte case di moda hanno scelto di rinunciare all’utilizzo di parti di animali. La stessa casa di moda Hèrmes era finita al centro di polemiche per la brutalità e atrocità in cui faceva scuoiare i coccodrilli per la loro pelle.

L’attrice Jane Birkin da cui viene il nome dell’altra famosa e iconica borsa della Maison, dopo aver visto un video diffuso sull’uccisione brutale dei coccodrilli, aveva chiesto a Hèrmes di rimuovere il suo nome dalla borsa. Dopo aver risolto il problema utilizzando pratiche non più disumane per ottenere la pelle degli animali, l’attrice ha lasciato il nome. Altre critiche mosse a Belen per questa borsa, riguardano l’esorbitante costo dell’oggetto, in molti dicono “ci pago 4 volte il mutuo di casa con il prezzo della borsa”.

C’è chi invece fa una romanzina vera e propria, “Ma non ti vergogni in questi tempi a postare una borsa che costa più di 20mila euro? Sei al correnti di quante famiglie italiane non arrivano a fine mese?”. Belen non ha risposta a nessun messaggio e ha lasciato che la polemica cadesse.