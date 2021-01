Beppe e Rosario Fiorello hanno una sorella. Noi vi sveliamo chi è – FOTO

Riconoscete chi è la sorella dei famosissimi showman della tv, Beppe e Rosario Fiorello? Vi sveliamo alcuni dettagli di lei

Rimarrete sorpresi se vi diciamo che il mondo della Rai e della tv dell’ultima generazione è “governata” dalla famiglia Fiorello? Tra i membri rappresentativi spiccano le doti e le qualità di showman del primo “selezionato” di casa Rai, ovvero Rosario, il più grande tra i fratelli, che come se non bastasse ha “contagiato” in questo campo anche il più piccolo fratello, Beppe.

Quest’ultimo sta riscuotendo ampio successo sul piccolo schermo. La “cavalcata” era iniziata con la “governance” di una fiction di fama nazionale. Ieri, invece la “ciliegina sulla torta” per una carriera ricca di esperienze, condita dalle doti di frontman e protagonista di “Penso che un Sogno Così“, un palinsesto teatrale che ruota attorno a vari argomenti d’attualità, quali lavoro, progresso e immigrazione. La prima puntata dello spettacolo di Beppe ha suggellato quanto di buono manifestato durante le riprese de “Gli Orologi del Diavolo”.

Nella grande famiglia dei Fiorello però c’è un terzo nome che finora ha navigato in “codice” e del quale vi parleremo nella seconda parte dell’articolo

Il terzo componente di casa “Fiorello”: chi è e cosa fa nella vita

Lo spessore mediatico raggiunto da due celebri showman, come Rosario e Beppe Fiorello, tra i più appetibili della tv e amati dagli spettatori, ha fatto “lievitare” le quotazioni di un terzo componente della grande famiglia.

Lei è la terzogenita della generazione attuale de i “Fiorello” e al pari dei due amatissimi fratelli lavora in tv. Nella vita è una scrittrice di fama, ma la sua regìa regna sovrana da tanti anni, nel dietro le quinte dello spettacolo. Attraverso la composizione di testi da recitare in tv. Oseremmo definirla una conduttrice “occulta”, complice di una perfetta sintonia, nel movimento degli attori, davanti alle telecamere.

Nata il 10 Agosto del 1966, la sorella di Beppe e Rosario porta il nome di Catena Fiorello. La 54enne non si è fermata al primo obiettivo della sua vita, ma ha dimostrato sempre la volontà di migliorarsi da un punto di vista professionale. Oltre ai ruoli di conduzione di “Nati senza camicia” e “Blog – Reazione a Catena”, nel 2013 ha reso pubblico un volume di di ricette alimentari, in onore della madre.

Una giornalista dalla “penna filosofica”, che le ha permesso di riscuotere un premio di prestigio come “Elsa Morante Ragazzi”. La vita privata di Catena, invece è segnata da un triste “passaggio di consegne”. In passato ha dovuto rinunciare all’ex compagno Attilio, per poi riscontrare un tumore al seno, che per fortuna è riuscita a “combattere”.

Oggi ha una relazione con l’avvocato Paolo Spalluto ed è molto cliccata sui social, dove condivide post amorevoli e foto caratteristiche, in onore dell’amore ritrovato in tutto e per tutto