Bianca Atzei a testa in giù, non si accorge che i pantaloncini scivolano via – FOTO

Bianca Atzei. La cantante pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram in cui si mostra in una posa assai particolare

Cresciuta a pane e Whitney Houston, Bianca Atzei ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello show business. Dotata di una fisicità prorompente e sensuale, ha un enorme talento musicale che ha coltivato fin dalla più tenera età.

Gavetta e sacrifici che nel corso degli anni l’hanno portata sul palco più importante per i cantanti italiani, quello del Festival di Sanremo. Nata a Milano, classe 1987, ha origini sarde. Voce roca e graffiante, non ha come miti solo grandi nomi internazionali ma è stata influenzata da sonorità degli interpreti italiani degli anni Sessanta.

Ha collaborato con Alex Britti, con Kekko Silvestre (frontman dei Modà), Ultimo, Il Cile, si è ultimamente cimentata anche nelle vesti di autrice. Nel 2019 infatti esce il singolo La mia bocca che porta la sua firma.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Salerno maglietta bagnata bianca e il reggiseno non c’è, illegale – FOTO

Bianca Atzei. Il 2021 visto da altre prospettive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

LEGGI ANCHE -> Shaila Gatta illegale, slaccia i pantaloni. Slip nero in vista, boom – FOTO

La cantante Bianca Atzei è regina del web. I suoi pezzi su YouTube raccolgono milioni e milioni di visualizzazioni. Nella sua vita però c’è spazio per altro oltre alla musica. La ragazza, dotata di una figura sensuale, armoniosa e prorompente, si propone ai suoi fan anche nelle vesti di modella ed influencer.

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, si propone in una posa inedita a favore dei suoi 835mila follower (in ascesa). La cantante è a testa in giù, avvinghiata a un nastro tipico degli atleti contorsionisti. “Posso chiudere gli occhi, avere il perfetto controllo del corpo.

Poter ascoltare i rumori, i suoni e gli odori in maniera diversa. E poi, puoi vedere il Mondo da un’altra prospettiva” – scrive in didascalia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Come si evince dall’ hashtag usato (#ricordi) e dalla mise estiva, lo scatto non è recente. La foto è in binaco e nero e Bianca Atzei indossa una semplice tshirt e dei pantaloncini che scivolano, per gravità, lasciando scoperte le sue forme meravigliose. Parla di altre prospettive, un buon modo per iniziare il 2021, guardando la realtà che ci circonda con nuovi occhi, cercando sempre punti di vista alternativi.