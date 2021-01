Bianca Guaccero: una bocca carnosa da baciare. Che bomba – FOTO

Bianca Guaccero. La presentatrice Rai annuncia una settimana con il botto nel suo programma, Detto Fatto. La foto sensuale su Instagram

La conclusione del 2020 è stata assai frenetica per la conduttrice televisiva Bianca Guaccero. Un episodio accaduto durante il programma di cui è padrona di casa, Detto Fatto, ha destato scandalo ed è finito si tutti i giornali, nazionali ed esteri, oltre a fare il giro del web. Il “fattaccio” risale alla vigilia del 25 novembre, giornata mondiale sulla violenza contro le donne. Sulla tv di Stato è stato trasmesso un tutorial mortificante in cui si voleva rappresentare in maniera ironica un siparietto per dispensare “preziosi consigli” su come fare la spesa in maniera sexy. L’evento è stato giudicato offensivo da parte dei telespettatori.

Chi ne è uscita a testa alta è stata proprio Bianca Guaccero. Molti avrebbero iniziato ad arrampicarsi sugli specchi o a cercare scuse. Lei non si è nascosta e si è assunta piena responsabilità. “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento: la donna” – aveva scritto sul suo profilo Instagram. Continua: “Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto. Sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto, chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra”.

Bianca Guaccero: i suoi primi 40 anni festeggiati a Detto Fatto

La settimana in corso sarà molto speciale per Bianca Guaccero. Il prossimo venerdì, precisamente il 15 gennaio, compirà 40 anni. Lei stessa preannuncia sul suo profilo Instagram che le giornate a venire saranno cariche di momenti speciali nello show che conduce su RaiDue. “Qui ci si prepara! Ragazzi preparatevi a ricevere tante sorprese questa settimana! Parleremo d’amore, di coraggio, di colori e i loro significati, di musica! Seguiteci sarà una settimana molto intensa e divertente!” – ha scritto in didascalia come accompagnamento a una foto, un selfie in cui è raggiante.

Volto stupendo, grandi occhi scuri e le labbra carnose, chiuse mandano baci ai 720mila follower (in ascesa) che seguono i suoi aggiornamenti quotidianamente.

Non sarà l’unica protagonista del programma a compiere gli anni in questo periodo. Anche un altro volto amatissimo di Detto Fatto, Jonathan Kashanian, arriverà al traguardo dei 40 anni proprio lo stesso giorno della Guaccero. Grande festa in casa Rai.