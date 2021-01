Bruno de I Fichi D’India compie gli anni, gli auguri dell’amico Max

Bruno Arena compie gli anni. Immancabili gli auguri sui social dell’amico di una vita, Max Cavallari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Cavallari (@max_fichi_dindia)

Compie 64 anni oggi Bruno Arena, il comico milanese noto per far parte de I Fichi d’India, il duo comico composto anche da Max Cavallari, collega nonché amico fraterno di Bruno dal lontano 1989. Tantissimi i programmi ed i film a cui il duo ha partecipato, strappandoci sempre dei sorrisi anche nei momenti più bui. Ma il momento difficile l’ha vissuto Bruno Arena sulla sua pelle, quando l’emorragia cerebrale l’ha portato per molto tempo al coma e allontanarsi dalle scene. Tanti gli anni di riabilitazione, precisamente sette. Il 2021 doveva essere per Bruno Arena l’anno del ritorno sulle scene, insieme a Max Cavallari nel film “Uno di Noi“, una commedia che doveva uscire proprio quest’anno ma causa Covid-19 non è stato possibile iniziare le riprese previste per la scorsa estate.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta romantica su Instagram: bellissima e anche poetica – FOTO

I Fichi D’India, gli auguri dell’amico speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Cavallari (@max_fichi_dindia)

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, meravigliosa a bordo campo | Fan in visibilio – FOTO

Max Cavallari manda gli auguri all’amico Bruno tramite il profilo Instagram: Auguri amico mio ….. anche se non ti vedo da tanto sei nel mio cuore. Sicuramente un bellissimo pensiero per Bruno. La foto postata da Max ritrae la coppia durante una delle scene esilaranti del film Barzellette, un cult del cinema italiano che vede tra i tantissimi protagonisti anche il mai dimenticato Gigi Proietti. Tanti i commenti del web che onorano con tenere parole l’amicizia profonda che lega il duo: Auguri a Bruno, siete una coppia meravigliosa. Sul profilo Instagram di Max Cavallari non mancano le foto ed i ricordi vissuti insieme all’amico di sempre Bruno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Cavallari (@max_fichi_dindia)

Immagini toccanti che fanno pensare come l’amicizia vera, seppur rara, esista davvero.