Can Yaman e Diletta Leotta e quei baci scambiati in hotel…

Pare proprio che l’attore Can Yaman e la conduttrice Diletta Leotta siano sulla stessa lunghezza d’onda…

L’ironico buongiorno in radio, dalla frizzante Anna Pettinelli, ha già confermato a partire da questa mattina le numerose voci di corridoio sul conto della giornalista sportiva Diletta Leotta e dell’attore turco Can Yaman. Quest’ultimo pare che attualmente si trovi sulla lampa di lancio per trasferire il suo successo anche nella penisola e che, al tempo stesso, abbia incrociato sul suo cammino la bellissima Diletta. La bionda conduttrice, nonostante la sua recente separazione con il pugile Daniele Scardina, stavolta non avrebbe ignorato il crescente ed inaspettato interesse nei suoi confronti da parte dell’attore.

Can Yaman e Diletta Leotta in Hotel

Entrambi hanno una personalità abbastanza riservata per quel che concerne la loro vita privata, e per questo qualora si stia per scoccare una vera scintilla fra loro non ci sarebbe bisogno di ufficializzare l’evento. Eppure, alcuni indizi di Diletta pubblicati sul suo profilo Instagram nelle ultime ore sembrerebbero non lasciare spazio ai dubbi.

“Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso 💐” annuncia gioiosamente la conduttrice nella didascalia. Adesso i fan di entrambe le celebrità non fanno altro che continuare ad associare quel bellissimo bouquet ad un solo nome, quello di Can.

Secondo le parole mattutine della conduttrice radiofonica su RDS pare che il flirt tra i due sia stato confermato. Diletta e Can sarebbero infatti stati avvistanti mentre alloggiavano nello stesso Hotel nella città di Roma. E, per suggellare il loro interesse, si sarebbero scambiati un romantico bacio. Se il tutto è vero il tempo darà ragione alle intuizioni della simpatica Pettinelli.