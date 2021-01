Caroline Receveur bollenti a letto è una bomba a orologeria-FOTO

La Receveur condivide una foto su instagram in cui appare a letto nud,a si copre solo il seno è davvero magnifica

La bella Receveur condivide una foto in cui appare sexy a letto coperta solo dalle lenzuola. Insieme a lei c’è qualcuno di speciale, il suo bambino e infatti nella didascalia scrive:”Mums life”, vita da mamma. L’influencer è una mamma e donna in carriera, riesce a conciliare bene le due cose. Dedica il tempo giusto e necessario al suo bambino e anche al suo lavoro di modella e influencer ma anche imprenditrice.

Caroline Receveur donna dalla mille sfaccettature, mamma e donna in carriera

La Receveur è una influencer, modella, imprenditrice e mamma a tempo pieno. Una donna versatile senza ombra di dubbio. Oltre che al suo ruolo di mamma, si occupa delle due sue attività, si tratta di una linea di abbigliamento e accessori Recc Paris e un marchio di cosmetici Osée beaute. Oltre che ad essere quindi imprenditrice in questi due campi, fa anche la modella e l’influencer. Su instagram ha 3,9 milioni di followers, ha 33 anni ed è francese. Ha lavorato anche come conduttrice in televisione e attrice.

Suo marito è Hugo Philip, modello bellissimo che ha conquistato i social anche per il suo ruolo di super papà. I due sono protagonisti di moli siparietti divertenti su Instagram, scherzano e ridono facendo anche scherzi. La coppia si è sposata a luglio 2020 a Parigi e poi si sono trasferiti a Dubai per vivere lì. La Receveur è stata sulla copertina di Forbes come una delle donne più influenti del mondo.

Lei è bellissima, dai lineamenti nordici ma con il nasino alla francese ovviamente e le labbra carnose. Ha gli occhi azzurri e i capelli dorati, davvero un’incanto. Anche il compagno Hugo è un ragazzo bellissimo, con un fisico mozzafiato e lineamenti perfetti. Chissà il bambino quando crescerà che bello che sarà.