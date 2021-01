Cecilia Rodriguez posta una FOTO su Instagram, ma è uguale a Belen

Le Rodriguez due gocce d’acqua: Cecilia ha postato una foto su Instagram in cui appare identica alla sorella

Madre Natura non si è proprio risparmiata per la famosa famiglia Rodriguez, lo si evince dall’ultimo scatto di Cecilia, la più piccola delle due modelle.

Nata a Buenos Aires nel 1990, oggi ha 30 anni e una vita piena di soddisfazioni. Infatti l’argentina ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a soli 18 anni, fino a svolgere delle parti minori in alcuni programmi televisivi.

Nel 2015 raggiunge la notorietà partecipando all’Isola dei famosi. Successivamente nel 2017 entra nella casa del Grande Fratello Vip, dove conosce il suo attuale compagno, Ignazio Moser, per il quale lascia in diretta tv il suo ex fidanzato Francesco Monte.

Cecilia uguale a Belen nella foto postata su Instagram

Cecilia Rodriguez, non solo modella e influencer, ha anche prodotto una linea di costumi insieme alla sorella Belen intitolata “Me Fui“. Molto legate al valore della famiglia, sono spesso insieme, con anche il fratello Jeremias.

Infatti hanno pubblicato diverse foto durante le vacanze natalizie trascorse con i rispettivi fidanzati in Val di Sole, sulle dolomiti. Cecilia appare felice accanto al compagno Ignazio, con il quale ha superato la crisi che li aveva colpiti nel corso della scorsa estate, trovandoli costretti a dividersi. Mai così innamorati, sorridono felici e si baciano sotto la neve.

Ma lo scatto che ha travolto i social in queste ore ritrae la Rodriguez in solitudine, la ragione? A parte l’immacolata bellezza, l’incredibile somiglianza che la accomuna alla sorella più grande. Sono davvero identiche.

I capelli castano miele in una cascata di onde sulle spalle, pelle ambrata, sguardo al cielo e labbra carnose in primo piano. Un outfit casual la veste semplicemente di un cappuccio sportivo, ma non riesce a oscurare il suo illuminante splendore che brilla nel grigiore della città.