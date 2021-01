Chiara Ferragni, fascino che “illumina” | Abito brillante | Splendida – VIDEO

Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo video tramite il proprio profilo Instagram, in cui mostra il suo nuovo splendido abito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni è in dolce attesa. La famosa influencer presto regalerà una sorellina al piccolo Leone. Così pian piano il suo pancione inizia a farsi vedere. E lei mostra fiera il suo fisico che cambia, sia scoprendo la propria pancia che indossando vestiti attillati che fanno risaltare le sue curve.

L’imprenditrice, famosissima e seguitissima da ammiratori situati in ogni angolo del Mondo, cambia spesso i propri outfit e pubblica tutti i suoi sempre nuovi look in storie e post sul proprio profilo Instagram.

LEGGI ANCHE —> Elettra Lamborghini, microtop mozzafiato, ombelico fuori: è pazzesca – FOTO

Chiara Ferragni, il suo nuovo abito “illumina” il social network – VIDEO