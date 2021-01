Claudia Ruggeri: occhi di gatto e cosce nude, Instagram esplode (FOTO)

Claudia Ruggeri su Instagram fa scintille. Il web implode alla vista delle sue foto, avete visto il suo ultimo post? Che spettacolo

Modella, ballerina e showgirl in diversi programmi televisivi tra cui Ciao Darwin, Avanti un altro e Domenica In. Classe 1983, Claudia Ruggeri è ormai conosciuta dal pubblico italiano non solo per il suo talento ma anche per essere la cognata di Paolo Bonolis, parentela che le è costata varie critiche nel corso degli anni. Molto seguita su Instagram, un milione di follower non vedono l’ora di commentare e mettere like alle sue foto. L’ultima parla da sola.

Claudia Ruggeri: Instagram in fiamme per lei

Sensuale, esplosiva con le sue forme sempre in mostra, a Claudia Ruggeri non manca proprio nulla. Di una bellezza stravolgente, su Instagram è una bomba e tra i fan è gara di like e commenti. La modella condivide con i suoi follower foto di ogni tipo: dal tempo libero al lavoro, dalla famiglia all’amicizia. Nel suo ultimo post si mostra in bianco e lascia tutti senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Vestito bianco, braccia scoperte e gambe nude. Una meraviglia sui social e i fan apprezzano la sua bellezza: “Complimenti”, scrive un utente; “Sei la migliore in assoluto”, commenta un altro; “Bellissima, ti sposerei” afferma un fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Il sorriso è una costante e il suo sguardo è accattivante e a volte felino. Occhi di gatto e forme strepitose e il web impazzisce ancora una volta!