Emergenza coronavirus: la terza variante rilevata in Giappone

Dopo le mutazioni britanniche e sudafricane, una terza variante del coronavirus è stata rilevata in Giappone.

A dare la notizia è il ministero della Salute giapponese stesso la scorsa domenica, 10 gennaio. Secondo i media locali, a seguito della circolazione dei nuovi rami britannici e sudafricani, una terza variante del coronavirus è stata recentemente rilevata in Giappone in quattro passeggeri provenienti dal Brasile. Al loro arrivo all’aeroporto Haneda di Tokyo lo scorso 6 gennaio, i quattro viaggiatori, originari di Amazonas, stato brasiliano ricoperto dalla foresta pluviale amazzonica.

Tra questi, un uomo sulla quarantina è stato ricoverato per difficoltà respiratorie, una donna, 30 anni, soffriva di mal di testa e mal di gola e, ancora, un ragazzo aveva la febbre. Infine, la quarta persona, un altro adolescente, è risultato asintomatico. Attualmente, il livello di contagiosità della nuova mutazione SARS-CoV-2 è ancora ignoto. “In questo momento, non ci sono prove sul maggior rischio di contagiosità della nuova variante individuata nei passeggeri brasiliani” – ha infatti ricordato Takaji Wakita, direttore dell’Istituto nazionale giapponese di malattie infettive.

LEGGI ANCHE >>> “F*ck Black Lives Matter”: i pro-Trump picchiano una donna di colore

Japan set to expand COVID-19 emergency to seven more prefectures https://t.co/QJ9HPvd4EQ

— The Japan Times (@japantimes) January 12, 2021