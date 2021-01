Il fratello di Dayane Mello, attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha difeso la concorrente dalle parole della madre: “Siamo stati abbandonati”

Durante la scorsa puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Dayane Mello un videoclip registrato da sua mamma. La donna, che ha ribadito alla figlia il proprio amore, le ha al contempo rivolto delle frasi piuttosto dure, invitandola a fare la sua vita e a non raccontare una verità che non esiste.

Quest’ultima, scottata dal fatto che la figlia abbia parlato del suo passato di prostituta, ha detto che Dayane le è stata strappata all’età di 7 anni. Tutto a causa del padre che, nonostante le difficoltà economiche della famiglia, non l’avrebbe mai aiutata. “Ti chiedo di lasciarmi tranquilla di vivere la mia vita“: questo l’appello della donna alla modella.

A distanza di poche ore, arriva la replica del fratello di Dayane.

Dayane Mello, il fratello replica alle parole della madre

“Faccio questo video per difendere quello che ha detto mia sorella, per difendere la nostra storia“: così ha esordito il fratello di Dayane Mello, rispondendo alla clip andata in onda durante la diretta del Grande Fratello. Quest’ultimo, schierandosi dalla parte della concorrente, ha usato parole di fuoco nei confronti della madre.

“Questa persona, che non è mai stata nella nostra vita, ora vuole apparire facendoci del male“, ha spiegato il ragazzo, confermando le parole della sorella. Come raccontato da Dayane stessa, la madre ha abbandonato lei e i suoi fratelli in tenera età, dopo un periodo vissuto in una condizione di fame e miseria.

Il fratello della brasiliana, adirato con la madre, ha proseguito affermando quanto segue: “Questa persona pensa di avere il diritto di negare quello che abbiamo passato, ma quello che Dayane e io abbiamo passato lo sappiamo solo noi“. Le parole di Juliano confermano quanto detto dalla brasiliana, la quale non ha nascosto il danno che l’assenza della figura materna ha provocato nella sua vita, e in quella dei fratelli.

“Siamo stati abbandonati, io mi sono preso cura dei fratelli più piccoli“. La verità del fratello di Dayane sembra essere inequivocabile: la madre della Mello non è mai stata una persona presente, e la famiglia non ha affatto accolto bene il suo tentativo di discolparsi.