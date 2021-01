Diletta Leotta ti aspetta a letto, l’attesa che ti fa sognare – FOTO

Diletta Leotta ringrazia per la bellissima sorpresa sul letto di casa e inizia con il sorriso la sua giornata: i fan si commuovono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Un ritorno a casa così bello ed emozionante, non lo vedeva da un pò di tempo, per la bellissima giornalista di DAZN, Diletta Leotta. Dal campo alle sorprese è un attimo per lei, che ringrazia il “mittente” dello splendido regalo, approfittando per far sognare il popolo di Instagram.

Al giorno d’oggi la splendida Diletta è impegnata a 360 gradi sui terreni di gioco, della Serie A. Il lavoro chiama e lei risponde come una vera stakanovista. L’amore per ciò che fa la rende unica ed esclusiva. Inimitabile la profonda bellezza che riesce a far trasparire da quel volto prettamente “angelico”.

L’ultimo weekend l’abbiamo vista in servizio, all’Olimpico di Roma, dove ha reso “soleggiata” una giornata tipicamente invernale, caratterizzata da una forte pioggia battente. Anche se le condizioni meteo non promettono bene, Diletta riesce sempre ad effondere serenità e professionalità in ciò che fa

Diletta Leotta sul letto di casa: “Mi sento così felice…”