Diletta Leotta e Can Yaman, spuntano le FOTO a Roma

Il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato le foto della nuova coppia del 2021, quelle tra Can Yaman e Diletta Leotta in atteggiamenti teneri a Roma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

I social e il web sono concentrati sulla nuova coppia del 2021. Se prima c’erano soltanto dei rumors e delle immagini apparse su Instagram, ora sembra davvero realtà. Diletta Leotta e Can Yaman sono stati infatti paparazzati in atteggiamenti intimi in un hotel di Roma. L’attore turco si trovava nella capitale per firmare un contratto con la Lux Vide per la nuova serie che lo vedrà protagonista, Sandokan, insieme a Luca Argentero e anche per girare un nuovo spot del regista suo conterraneo Ferzan Ozpetek. La settimana scorsa infatti il protagonista di Daydreamer è volato a Roma dalla Turchia ed è stato anche multato per non aver rispettato le norme anti-Covid riguardo a un assembrato dei suoi fan accorsi in massa per farsi fare un autografo.

LEGGI ANCHE -> Can Yaman e Diletta Leotta e quei baci scambiati in hotel

Le foto del settimanale “Chi” di Diletta Leotta e Can Yaman

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

LEGGI ANCHE -> Can Yaman, arriva a Roma e viene multato per violazione delle norme anti-Covid

Secondo quanto scrive sui social il settimanale patinato in edicola domani 13 gennaio, la giornalista sportiva e il futuro attore di Sandokan avrebbero trascorso del tempo in un hotel del centro di Roma, ben “cinque giorni di passione” dove si sono scambiati baci ed effusioni romantiche, che sarebbero il preludio a un nuovo bellissimo amore. La conduttrice di Dazn avrebbe così lasciato alle spalle la storia con Daniele Scardina, il pugile 28enne ed ex ballerino di Ballando con le Stelle. La settimana scorsa Diletta Leotta avrebbe quindi raggiunto Can Yaman nell’albergo dove alloggiava e stando alle foto si sarebbero scambiati baci ed effusioni durante la permanenza in Italia di lui.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

In seguito poi la giornalista è poi andata all’Olimpico per la telecronaca di Roma-Inter di domenica 10 gennaio alle 12:30 mentre l’attore è andato in aeroporto per volare di nuovo in Turchia.