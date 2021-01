Elena Santarelli, il maglione fucsia con apertura insolita colpisce i follower che ne elogiano la prorompente bellezza.

Fin dall’esordio in TV Elena Santarelli è riuscita a farsi amare dal pubblico: la sua bellezza notevole arricchita da una buona dose di sincerità e semplicità…tutte caratteristiche che hanno fatto breccia nel cuore degli italiani e delle italiane. Vicina ai problemi della società e tanta solidarietà…la Santarelli conferma giorno dopo giorno di essere una donna con la D maiuscola. Mai un eccesso, sempre garbata…anche sui social: il suo profilo Instagram vanta quasi due milioni di follower. Nel suo ultimo scatto, Elena Santarelli propone un outfit comodo e trendy: l’ampio maglione fucsia è un must. A dolce vita ma con l’apertura a sinistra che mostra il collo della bellissima presentatrice. Labbra di qualche tonalità in meno di rosa ed un denim che non passa mai di moda. Dallo sfondo, sembrerebbe essere proprio nella camera da letto.

Elena Santarelli in una “strana posizione”

Elena Santarelli ama mantenersi in forma e lo fa concedendosi delle sessioni di corsa con annesso stretching: le foto su Instagram parlano chiaramente, le gambe di Elena sono chilometriche e super toniche. E quanta flessibilità! La diretta interessata infatti scrive Flessibilità ed elasticità non solo a livello fisico ,tendo ad allenare anche l’elasticità mentale. L’amica Francesca Barra commenta simpaticamente Io non avrei quel sorriso se mi fermassi in quella posizione 🤣🤣. In effetti la foto, sopra riportata, mostra la Santarelli sorridente mentre fa stretching e assumendo una posizione tutt’altro che comoda. Il commento della Barra ha dato adito ad una discussione a colpi di commenti esilaranti.

Qualcuno non perde occasione per apprezzare le due amiche: Avresti però la sua stessa sensualità…siete bellissime 🔝😘. Gli ammiratori sono dietro l’angolo.