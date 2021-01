Lo sfogo in diretta di Eleonora Daniele contro Can Yaman: “Così non va bene!”

Ieri durante la diretta di “Storie italiane” Eleonora Daniele è sbottata contro l’attore Can Yaman per il gesto compiuto a Roma

Tutti lo vogliono e tutti lo cercano. Il 31enne attore turco Can Yaman diventato famoso in Italia per la sua partecipazione a “DayDreamer” trasmesso su Canale Cinque. è ormai un idolo di moltissime ragazze di qualunque età per la sua faccia pulita e il fisico statuario che non passa certo inosservato.

Laureato in giurisprudenza e poi sbarcato nella recitazione, oggi Can è ricercatissimo da moltissimi brand come testimonial. L’ultima in ordine di tempo la comparsa a fianco di Claudia Gerini per la pasta De Cecco con la regia di Ferzan Ozpetek, ma anche per Tudors, marchio di abbigliamento maschile turco che lo ha voluto come testimonial.

L’attore è stato anche voluto come volto per il reboot di Sandokan, la Lux Vide diretta da Luca Bernabei si è imposta perché Yaman fosse il nuovo interprete del film e voci sostengono che lo abbiano conquistato con oltre un milione di euro. Le riprese inizieranno alla fine dell’estate a Formello, vicino a Roma. Nell’attesa, le fan impazziscono letteralmente per lui, come è accaduto a Roma per il suo arrivo.

La Daniele sbotta in diretta, ecco le parole della conduttrice

L’arrivo a Roma di Can Yamen ha destabilizzato moltissime fan che lo hanno atteso in massa fuori dall’albergo per un selfie e un autografo, in barba al decreto che impone assembramenti di massa. Oltre 500 ragazze ammassate ad attendere il loro idolo, e lui per non deludere le aspettative si è presentato senza mascherina per poter farsi vedere in tutta la sua bellezza.

La cosa gli è costata 400 euro di multa per aver trasgredito le regole dettate dall’emergenza Covid. Il fatto è stato commentato anche ieri in diretta a “Storie Italiane” dove però Eleonora Daniele non si è trattenuta dopo il filmato.

“Non è che se sei bono allora non ti metti la mascherina! Così non va bene!” ha sbottato la Daniele subito dopo la messa in onda della news di cronaca di cui si parlava. Il pubblico in studio ha confermato le sue lamentele, forse meno contenti i fan dell’attore ma le regole sono fatte per essere rispettate.