Eleonora Daniele, la FOTO in intimità con la parte migliore di sè

Eleonora Daniele pubblica su Instagram una foto in dolce intimità con il meglio di sè e del suo repertorio di mamma eccelsa

La conduttrice di “Storie Italiane”, Eleonora Daniele è sempre in prima linea, tutte le mattine, negli studi della Rai. La bella e solare giornalista padovana non ha fatto mai mancare al pubblico da casa, l’affetto e la solidarietà in questo triste periodo, segnato dal Covid.

Ogni giorno riscuote sempre un’enorme dose di successo mediatico, grazie ai costanti aggiornamenti sulla vicenda sanitaria. Che he sta attanagliando le coscienze del mondo intero. Negli studi Rai, tutti lavorano in sintonia con lei, traendo il meglio dal proprio impegno. Lei, nelle vesti di conduttrice ha dimostrato di saperci fare con il proprio “mestiere”. Attraverso un’ottima gestione dell’equipe di inviati, accorsi sul posto per mettere al corrente gli italiani sui fatti di cronaca nera o rosa del giorno.

Tuttavia, Eleonora non ha dalla sua parte, solo l’impegno proficuo e costante sul posto di lavoro. Agli occhi dei follower di Instagram risulta un personaggio mediatico, molto legato alle vicissitudini familiari e all’intimità di ciò che preferisce rendere segreto, per ovvi motivi

Eleonora Daniele, emozionante su Instagram: “folgora” il cuore dei follower

L’ex gieffina del Grande Fratello, Eleonora Daniele è riuscita a racchiudere tanto affetto e gratitudine tra il pubblico in fermento, nella “bolla” della solidarietà. Da quando “dirige” gli studi Rai, di “Storie Italiane” non ha smesso per un attimo di mettere al corrente i telespettatori dei fatti e degli accorgimenti di cronaca italiana.

Dietro al brillantissimo volto professionale si nasconde l’affetto e la tenerezza di una madre modello per i suoi figli e in particolare della piccola Carlotta. “Non mi fido di portarla in studio per la situazione difficile che stiamo vivendo, ma per fortuna abito vicino a dove lavoro, per cui lei non ha mai avvertito la mia mancanza”

Così la Daniele riesce a conciliare lavoro, casa e figli come una vera e propria donna responsabile. Durante le feste natalizie, i follower non hanno fatto mancare il loro apporto caloroso, quando ha pubblicato su Instagram, una foto in dolcissima intimità familiare.

Rispetto alle prime volte, la figlia Carlotta appare più “in carne”, ma la mamma può ritenersi estremamente soddisfatta di come l’ha cresciuta e ora la stringe a sè, in un abbraccio davvero intenso. Che testimonia la felicità sul volto di chi non ha più nulla da chiedere al proprio destino