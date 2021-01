Eleonora Incardona, il bagnasciuga è di fuoco: c’è il fuori tutto. Che bombe – FOTO

Eleonora Incardona, ex cognata di Diletta Leotta, ammalia i followers con i propri bikini: il profilo Instagram è da bollino rosso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

“Comunque penso che non esista posto più bello dell’Italia“, scrive Eleonora Incardona nel suo ultimo post di Instagram. Per l’ex cognata di Diletta Leotta, che ha trascorso le festività natalizie alle Maldive, gli scatti in bikini non sono mai abbastanza. La sensualissima modella, distesa sul bagnasciuga, esibisce con disinvoltura le curve esplosive, regalando agli utenti una visuale mozzafiato. Il costume intero, che valorizza l’impeccabile silhouette, è da bollino rosso. Gli utenti, estasiati dal suo fascino, la riempiono di complimenti: “Sei uno splendore divino” – scrive qualcuno, mentre qualcun altro aggiunge – “Una dea“.

Eleonora Incardona, scatti di fuoco: meglio della Leotta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

In quanto a bellezza, la splendida Eleonora Incardona non sembra avere nulla da invidiare all’ex cognata Diletta Leotta. Alta, mora, e con un fisico da perdere la testa, la modella delizia costantemente i propri followers attraverso degli scatti sensazionali. La Incardona è nota per essere l’ex compagna di Mirko Manola, chirurgo plastico e fratello della giornalista sportiva: tra i due, la relazione sarebbe terminata la scorsa estate.

Eleonora, tuttavia, non sembra essersi persa d’animo, e sui social sfoggia sempre la migliore versione di sé. Le foto in bikini, in assoluto le preferite dalla modella, arrivano puntuali ad accendere le fantasie degli utenti, regalando loro uno spettacolo per soli maggiorenni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Per la Incardona, i complimenti si sprecano. I followers non riescono a resistere di fronte all’avvenenza delle sue curve. “Strepitosamente bellissima“, “Hai un corpo fantastico“: queste le lusinghe sotto ai suoi post.