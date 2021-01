Elettra Lamborghini, microtop mozzafiato, ombelico fuori: è pazzesca – FOTO

Elettra Lamborghini è più felice che mai: poco fa la bella ereditiera ha condiviso tre scatti in cui appare in perfetta forma e con un messaggio speciale per tutti i follower

Elettra Lamborghini ha appena pubblicato una tripletta di foto in cui splende di bellezza propria. La cantante appare più felice che mai in una tenuta sportiva ma molto cool. Indossa infatti una tuta che ricorda quelle dei meccanici ma in stile totalmente diverso. Ha un top da cui spiccano le sue sensuali forme: il suo seno infatti appare in primo piano. Spicca però oltre al Lato A la sua pancia piatta nuda, segno che la ricca ereditiera è riuscita a mettersi in gran forma durante l’estate e ad aver mantenuto la linea. Uno spettacolo per i suoi follower che le hanno già regalato tanti commenti e cuoricini di gradimento.

Elettra Lamborghini e i propositi per l’anno nuovo – Foto