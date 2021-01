Elisa Isoardi, quanta bellezza! Solo il viso ti fa impazzire – FOTO

Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva pubblica un selfie meraviglioso su Instagram e ironicamente riesce a prendere in giro se stessa

La conduttrice televisiva Elisa Isoardi ha avuto una conclusione del 2020 veramente frenetica. A giugno ha aveva terminato con la conduzione dello storico programma La Prova del cuoco, mentre da settembre l’abbiamo vista dare prova delle sua capacità da ballerina nella quindicesima edizione della trasmissione Ballando con le Stelle. Purtroppo una distorsione alla caviglia le ha causato non pochi problemi, costringendola a ritirarsi alla settima puntata. Grazie ad un ripescaggio è riuscita a concludere la sua esperienza nel tv show condotto da Milly Carlucci, arrivando addirittura in finale.

La grande intesa con il suo maestro di danza e partner sul palco, Raimondo Todaro, aveva fatto sospettare a molti che tra i due fosse scoccata la scintilla dell’amore. Il fatto è stato smentito dalla stessa Isoardi in più occasioni. La conduttrice si definisce single e in una recente intervista su Tv, sorrisi e canzoni ha detto di essere alla ricerca anche da quel punto di vista.

Elisa Isoardi: la capacità di ridere di se stessa

Su Instagram, invece, sembra che sia un altro tipo di affetto quello di cui ha bisogno: “Non dico che dividerei una montagna, ma andrei a piedi certamente a Bologna per un amico in più, per un amico in più… faceva così la canzone di Riccardo Cocciante”. Accompagna la didascalia un meraviglioso selfie in cui Elisa Isoardi appare in primissimo piano, capelli arruffati, sguardo serio e la bellezza indiscussa del suo volto sereno.

La conduttrice conquista il favore del pubblico anche per la sua immensa ironia e capacità di non prendersi troppo sul serio. Pubblica, infatti, anche uno spezzone tratto da una recente puntata di Striscia la Notizia in cui la si prende simpaticamente in giro. La Isoardi ha deciso di non interrompere le lezioni di danza dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle. Durante una sessione di prove, la si vede con il suo nuovo maestro mentre è impegnata nell’iconica presa con salto, coreografata nel film Dirty Dancing. Movenze sensuali e grande talento, ma cade rovinosamente. I commenti simpatici di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti suscitano risate, anche quella della Isoardi che, infatti, ripubblica il momento insieme ad un emoji sorridente.