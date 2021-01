Elisabetta Gregoraci si ritrova nel bel mezzo di una polemica dopo essersi presentata al Grande Fratello Vip pochi giorni dopo il ritorno da Dubai. E la quarantena?

Durante la puntata del lunedì sera Elisabetta Gregoraci ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello Vip per un ultimo confronto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La showgirl è stata accolta da Alfonso Signorini con grande entusiasmo, anche dopo la sua mancata partecipazione nella puntata della scorsa settimana. Elisabetta si trovava infatti a Dubai insieme al figlio, Nathan Falco Briatore, con il quale ha voluto trascorrere alcuni giorni immersa nel relax. Proprio questo viaggio ha scatenato polemica sul web.

La polemica sulla mancata quarantena di Elisabetta Gregoraci

Né Elisabetta Gregoraci né Alfonso Signorini hanno nascosto in prima serata il viaggio di quest’ultima, facendo anzi riferimento al suo ritorno a casa avvenuto solo alcuni giorni prima. Proprio questo ha fatto storcere il naso a molte persone che hanno iniziato a chiedersi se fosse necessario sottolineare come la showgirl non abbia fatto almeno una settimana di quarantena al suo ritorno. Nonostante i tamponi che avrà sicuramente effettuato al suo rientro, i telespettatori non hanno gradito la mancata quarantena che spesso si decide di fare per precauzione.

A questo proposito non è sfuggito il commento che Taylor Mega ha lasciato sul suo profilo Instagram, una chiara frecciatina diretta proprio alla Gregoraci. “Mi chiedo una cosa. Io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena” -racconta- “Come è possibile che alcune vadano in televisione e a quel paese la quarantena?“. L’influencer ha spronato poi le persone che l’hanno più volte attaccata a parlare ora in riferimento all’accaduto.

Senza alcun dubbio la presenza in studio di Elisabetta Gregoraci è stata voluta anche dal programma, che avrà fatto in modo di poterla riavere in sicurezza. Tuttavia questo non toglie che il pubblico non abbia apprezzato la decisione presa.